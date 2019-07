Sardegna, 40 gradi e pericolo incendi

(ANSA) - CAGLIARI, 31 LUG - Sardegna ancora nella morsa del caldo e degli incendi. Anche per le giornate di domani giovedì 1 agosto e venerdì 2 agosto la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo per le alte temperature. "Si prevedono temperature massime localmente molto elevate sul settore occidentale della Sardegna - si legge nel bollettino - ed in particolare sull'Oristanese dove si potranno raggiungere i 40 gradi. Dopodomani (2 agosto) si assisterà invece ad una diminuzione delle temperature sulla Sardegna occidentale e ad un aumento su quella orientale con massime localmente molto elevate fino a raggiungere i 40 gradi". Proprio a causa del caldo rimane alta anche l'attenzione sugli incendi. Bollino arancione domani in quasi mezza Sardegna: Meilogu, Marghine, Campidano di Oristano, Marmilla, Iglesiente e Sulcis. Allerta gialla invece nel resto dell'Isola.