Santanchè, assenza Meloni segnale? Datevi una risposta

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - "La coalizione del centrodestra per noi è importante, ma ogni tanto vedo che non è importante per tutti". Lo ha detto Daniela Santanchè, coordinatrice di Fdi per la Lombardia, alla presentazione del candidato sindaco del centrodestra per Milano, Luca Bernardo. Santanchè è intervenuta al posto della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, la quale pur essendo annunciata all'evento non è potuta intervenire a causa di impegni concomitanti. A chi le chiedeva a margine, se l'assenza di Giorgia Meloni all'appuntamento odierno fosse un segnale agli alleati, Santanchè ha risposto: "fatevi delle domande e datevi delle risposte". (ANSA).