Santa Cecilia, tris di Pappano per i concerti online

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Tris di concerti diretti da Antonio Pappano, questa settimana, per gli spettacoli online che Santa Cecilia propone sul suo sito e sui canali social dell' Accademia Nazionale. L'appuntamento di giovedì 18 giugno, alle 19:30 è dedicato nella prima parte a Schubert con il Canto degli Spiriti sopra le acque e con la Sinfonia n.5. La seconda parte è incentrata su Respighi con il poema sinfonico Fontane di Roma. Conclude il concerto la Fantasia Sinfonica Francesca da Rimini di Čajkovskij che si ispira alla vicenda dantesca di Paolo e Francesca. Venerdì 19 giugno alle 20.30 il maestro anglo-italiano dirige Orchestra e Coro nei Divertissements dal Guglielmo Tell di Rossini. Segue un brano poco eseguito: la Cantata di Natale di Arthur Honegger, qui interpretato dal baritono sudafricano Jaques Imbrailo. Conclude il concerto il secondo atto de Lo Schiaccianoci di Čajkovskij. Sabato 20 giugno alle 18, Pappano guida l'Orchestra e il Coro dell'Accademia in un appuntamento speciale con il mezzosoprano Joyce DiDonato, una delle dive del Belcanto contemporaneo tornata a Roma dopo 16 anni per eseguire la Giovanna d'Arco di Rossini nell' orchestrazione elaborata, dalla versione originale per pianoforte e voce, da Salvatore Sciarrino nel 1989 su commissione del Rossini Opera Festival. A completare il programma saranno la Serenata n. 1 op. 11 di Brahms e il Te Deum di Haydn. (ANSA).