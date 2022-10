Sanitari no vax, Bassetti: 'Li manderei a rifare corso di malattie infettive'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Infermieri e medici che non si vaccinano? ''Io più che non farli lavorare li manderei a rifare il corso di malattie infettive e immunologia''. Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ospite di 'Mezz'ora in più'. Anche perché, ha sottolineato, ''se un operatore sanitario si contagia e si contagiano anche i colleghi chi va a lavorare?''.