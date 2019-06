Sanità, Gallera(R.Lombardia): coniugare innovazione e risparmi

Milano, 7 giu. (askanews) - Per l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, quella introdotta dalle nuove tecnologie in materia di sanità "è un sfida continua nel riuscire a garantire attraverso le gare la migliore innovazione e dall'altra parte accentrare le gare per avere anche economie di scala e dei prezzi migliori". Lo ha detto a margine del convegno "Valore strategico del procurement per l'innovazione in sanità" organizzato da Ge Healthcare. "Il nostro obiettivo è continuamente tenere in equilibrio questi due aspetti importanti e quindi riuscire a costruire delle gare che possano consentire con l'evoluzione della tecnologia di assorbirla nel corso del periodo di durata della gara. C'è poi il tema della valutazione dell'utilità dell'acquisizione di un macchinario tecnologico o dell'introduzione di un farmaco innovativo, cioè l'efficacia comparata al costo, o il luogo dove collocarla perché anche il tema della riorganizzazione della rete , dell'accentrare i macchinari in hub che siano in grado di essere realmente dei punti di riferimento. Su tutto questo c'è una grande tensione sulla quale noi stiamo andando. La sfida del futuro è mantenere la sostenibilità del sistema fornendo ai nostri professionisti il meglio dell'innovazione tecnologica da tutti i punti di vista" ha aggiunto.