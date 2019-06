Sanità, Astegiano(Corte dei Conti): gara centralizzata ha limite

Milano, 7 giu. (askanews) - Per Giancarlo Astegiano, procuratore capo della Corte dei Conti Piemonte, la regola della gara centralizzate negli acquisti delle pubbliche ammnistrazioni in materia di sanità è "importante a tutela delle risorse pubbliche e della finanza pubblica", ma allo stesso tempo "è indubbio che ha un limite in relazione a prodotti soprattutto di tipo tecnologico elevato, o in relazione a piccole forniture". Lo ha detto a margine del convegno "Valore strategico del procurement per l'innovazione in sanità" organizzato da Ge Healthcare. "La gara centralizzata - ha aggiunto - è più rigida e in questi casi è importante che venga lasciata discrezionalità alle amministrazioni, una discrezionalità che deve comunque essere governata dal principio dell'economicità, cioè dalla tutela delle risorse pubbliche e dell'interesse pubblico in generale. In relazione a prodotti tecnologici, prodotti altamente specialistici o limitati i criteri di partnership col privato o di forniture limitate sempre individuando il soggetto contraente con gara affidata a chi necessita di effettuare l'acquisto sarebbe la soluzione ideale".