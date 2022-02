I genitori vogliono solo sangue no vax per il figlio da operare: sospesa la potestà genitoriale

Il tribunale per i minorenni di Bologna ha sospeso provvisoriamente la potestà ai genitori del bimbo del Modenese che per "motivi religiosi" vogliono che il sangue delle trasfusioni necessarie a un intervento chirurgico, per curarlo da una cardiopatia, non venga prelevato da vaccinati contro Covid-19. Il 2 febbraio la Procura per i minorenni aveva presentato ricorso.

A quanto si apprende, è stato nominato tutore il servizio sociale competente per territorio. Nei giorni scorsi il giudice tutelare di Modena aveva accolto le ragioni del policlinico Sant'Orsola sulla necessità dell'intervento e sulla sicurezza del sangue.

L'operazione entro la settimana prossima

Si tratta dunque del secondo provvedimento giudiziario a carico della famiglia. Il primo, emesso martedì dal giudice tutelare di Modena, ha stabilito che l'intervento deve essere fatto e che il sangue necessario per l'eventuale trasfusione è sicuro. Inoltre la direttrice del Sant'Orsola Chiara Gibertoni è stata noninata curatore speciale del bambino.

I medici del policlinico vogliono fare l'intervento nel minor tempo possibile. Entro la settimana prossima. Per questo hanno convocato la famiglia del bambino, che deve essere operato al cuore. La sopensione dlela potestà genitoriale è stata anticipata dal quotidiano La Verità che ha intervistato il padre che, comunque, vuole rimanere anonimo vista la delicatezza del caso. L'uomo ha confermato la posizione sua della mamma che si oppongono per motivi religiosi e perché non vogliono che frammenti della proteina Spike siano trasmessi al bambino.