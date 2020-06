Sanella (Peroni): 'Un nuovo spot per ripartire'

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - “Proprio ieri siamo ripartiti con il nuovo spot di Nastro Azzurro intitolato ‘Per chi adesso non si ferma', che vuole celebrare l’Horeca, in bar, in ristoranti. Come momento per gli italiani fondamentale, per tutti noi il bar dello sport, la piazza, rappresenta il nucleo vitale della società ma anche laddove il consumatore vive l’esperienza di quel prodotto, dove crea i propri ricordi, noi siamo un prodotto che accompagna la vita quotidiana anche nei momenti più allegri. Lo dice Federico Sanella, Direttore Corporate affair Birra Peroni nel corso del Forum della Comunicazione in ‘live streaming’, il principale appuntamento italiano della comunicazione d’impresa e istituzionale con focus specifico sui temi dell’innovazione e del digital engagement. “Oggi – sottolinea - molte campagne, si stanno muovendo con il messaggio, ora che siamo ripartiti, ora che stiamo ripartendo, noi l’abbiamo fatto in un canale, che era quello per noi fondamentale, l’abbiamo fatto dall’inizio, lo perseguiamo, per non cadere nel generalismo”.