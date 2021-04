Sana: padre e fratello chiamano legale

(ANSA) - BRESCIA, 02 APR - Si sarebbero messi in contatto con un avvocato bresciano per accettare di farsi processare in Italia il padre e il fratello Di Sana Cheema, la 24enne con passaporto italiano e pakistana di origine, morta in patria nell'aprile del 2018. Per la giustizia italiana la giovane è stata uccisa per aver rifiutato le nozze combinate. L'ipotesi è che sia stata strangolata con un foulard dal padre Moustafa e dal fratello Adnan che in Pakistan, dopo un periodo di carcere, erano stati però assolti per insufficienza di prove. Già per due volte l'udienza preliminare italiana è stata rinviata per irreperibilità degli indagati che ora si sarebbero messi spontaneamente in contatto con un legale bresciano. L'udienza è in programma a ottobre. (ANSA).