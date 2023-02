San Valentino: paziente regala ecografo a Ospedale di Biella

(ANSA) - BIELLA, 14 FEB - Nel giorno di San Valentino un gesto d'amore verso il reparto di cardiologia dell'ospedale di Biella che ha ricevuto in dono un ecografo palmare. E' il regalo di un paziente in cura nel reparto ormai da decenni. L'uomo da trent'anni frequenta la struttura e oggi, all'apertura dell'iniziativa nazionale dedicata alla prevenzione "Cardiologie aperte" è avvenuta la consegna dell'ecografo palmare, del valore commerciale di circa 6mila euro. Si tratta di un ecografo palmare tascabile, ossia un sistema di imaging ecografico multiuso, che permette ai professionisti di visualizzare e misurare i fluidi e le strutture anatomiche. "Sono stato lieto di conoscere e ringraziare personalmente il paziente che ha deciso di compiere un gesto così importante nei confronti del personale del reparto di Cardiologia - ha commentato il direttore generale, Mario Sanò -. Si tratta di uno strumento indubbiamente innovativo ed utile. Questo dono testimonia ancora una volta l'apprezzamento e la vicinanza dei cittadini biellesi al loro ospedale ed è indubbiamente motivo di soddisfazione per i professionisti che in questi anni lo hanno seguito. Colgo l'occasione per ringraziare anche pubblicamente lui e la sua famiglia". (ANSA).