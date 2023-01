Tragedia a San Teodoro, sulla costa nord orientale della Sardegna: Danilo Sulas un ragazzo di appena 22 anni è stato trovato morto, dopo essere annegato in un pozzo nelle campagne in località Lutturai, tra Monte Petrosu e l’ingresso di Capo Coda Cavallo. L'ipotesi più probabile è che il giovane si sia sporto dentro la cavità profonda circa cinque metri e con tre metri d'acqua per salvare il suo cane, anch'esso ritrovato morto dentro il pozzo, e sia quindi caduto all'interno non riuscendo più a riemergere.

L'allarme del mancato rientro a casa del figlio sparito nel nulla da domenica sera è stata la madre, che ha poi condotto i carabinieri della Compagnia di Siniscola nella campagna dove il figlio si recava abitualmente in compagnia del suo cane. E' stato necessario l’intervento del Vigili del Fuoco di Siniscola per svuotare il pozzo e tentare di estrarre il corpo. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce bianca di San Teodoro e in seguito un mezzo medicalizzato da Siniscola. Presenti i Carabinieri di San Teodoro in attesa dell'arrivo del Pm da Nuoro.