San Marco Venezia,poca gente prima messa

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAG - È stata riaperta stamani a Venezia la Basilica di San Marco, al centro del cuore della città lagunare. Alle ore 8,30 la prima celebrazione eucaristica alla quale tuttavia non hanno partecipato molte persone, così come sul sagrato non vi è la consueta coda di visitatori o di Fedeli. Il piano di revisione dei posti a sedere, in base ai protocolli di sicurezza, prevede in ogni caso un massimo di 120 ingressi. Il salotto della città è deserto, chiusi i classici caffè, dal Florian al Quadri. Solo il caffè Chioggia è aperto per le pulizie. Rari i passanti, molti gli uffici aperti, i locali stanno approfittando della disposizione del comune che ha permesso l'ampliamento dei plateatici, alla ricerca di clienti.