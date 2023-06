Sammontana diventa Società Benefit

Milano, 01 giu. (askanews) - Sammontana Italia diventa Società Benefit e incorpora nel proprio Statuto sociale l'impegno per finalità di beneficio comune e per condividere in modo trasparente e continuativo l'impatto positivo della propria attività. Alla base di questa importante tappa evolutiva nella storia dell'azienda un elemento semplice quanto indispensabile: l'amore per la famiglia, che è punto cardine di Sammontana. L'azienda toscana sancisce le direzioni del proprio percorso in ambito di responsabilità sociale e ambientale nel nuovo Statuto.

Leonardo Bagnoli, Amministratore Delegato Sammontana Italia: "All'amore verso il prossimo abbiamo aggiunto anche la parte ambientale, che è un pezzo importante per l'amore verso le generazioni future" La strategia della transizione sostenibile ha permesso di sviluppare 3 pilastri: quello della della salute e benessere, quello dell'ambiente e quello delle filiere sostenibili. Carlo Felice Chizzolini, Direttore Industriale e Ambiente Sammontana Italia: "Dobbiamo lavorare con i nostri fornitori. Abbiamo steso un codice di condotta per i fornitori co-creato con loro che ha dato poi origine ad un questionario per tutti i fornitori di qualsiasi tipologia così da avere da parte loro tutta una serie di informazioni che ci permettano di dare una valutazione dei nostri fornitori, ma anche per spingerli a fare meglio". Diventare società benefit determina così un passaggio importante verso livelli sempre più significativi di un impegno sorretto da una visione di lungo termine affinché le nuove generazioni possano contare su un futuro migliore per tutti. L.