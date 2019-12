Samantha Cristoforetti pronta a lasciare l'Aeronautica Militare

Roma, 31 dic. (askanews) - L'astronauta Samantha Cristoforetti, capitano pilota dell'Aeronautica Militare, sarebbe pronta a lasciare la divisa. Lo rivela il Corriere della Sera sottolineando che Cristoforetti, dopo 19 anni, "si congederà ufficialmente nei primi giorni di gennaio, recandosi di persona ad Istrana, nel Trevigiano, dove ha sede il 51° Stormo a cui ancora lei appartiene (il più medagliato, che da poco, per altro, ha celebrato gli ottanta anni di attività): lì è previsto il saluto alla bandiera e il disimpiego delle formalità di rito". Per il momento non si conoscono i motivi di questa decisione.