Saman Abbas, il padre: “Non so chi l'ha uccisa, voglio giustizia per la figlia”

E’ iniziato nell'aula della Corte di Assise del Tribunale di Reggio Emilia il processo a Shabbar Abbas, il padre della 18enne Saman scomparsa il 1 maggio 2021 a Novellara. L’uomo accusato dell'omicidio della figlia ed stato estradato dal Pakistan per scontare la pena in Italia, si professa innocente. E per questo motivo dice i legale Simone Servillo, suo difensore insieme all'avvocato Enrico Della Capanna. chiede giustizia come voi'.

Gli altri imputati

Insieme a Shabbar Abbas, sono imputati anche la moglie Nazia Shaheen, tuttora latitante, lo zio della ragazza uccisa, Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq. Parlando coi difensori in carcere, nei giorni scorsi lui aveva negato la propria responsabilità e respinto ogni accusa di essersi opposto alle nozze tra Saman e Ayub Saqib, il fidanzato in Italia, nonché di aver minacciato i parenti di quest'ultimo in Pakistan. Lui ha sostenuto che i parenti di Saqib in Pakistan gli avevano detto che Saqib non avrebbe sposato Saman perché già fidanzato con una ragazza del suo Paese.

Nega tutte le accuse

Per la prima volta Shabbar avrebbe saputo delle testimonianze rese da suo fratello Danish Hasnain - zio di Saman, imputato anch'egli per l'omicidio - e dal figlioletto, fratellino di Saman. "Non è vero che Danish venne a dormire a casa mia nella notte del 30 aprile 2021", ha detto, cercando di smontare uno dei punti-cardine della ricostruzione fatta dal figlio (parte civile al processo). "Se l'avessi fatto, sarei una bestia", ha detto sempre ai suoi legali.