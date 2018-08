Salvini,votai ok Aspi, non si è vigilato

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Sì, è vero", ma "da parte di chi ha governato per anni e anni e ha firmato e verificato le concessioni, un buon silenzio sarebbe opportuno". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha risposto, nel corso di una trasmissione tv, ha chi gli ha fatto notare che anche la Lega votò il rinnovo delle concessioni ad Autostrade. "La criticano in queste ore - gli è stato chiesto - per una norma che ha votato anche lei, nel 2008. Fu un errore?". "Se è così, sicuramente", ha risposto Salvini. "Però da parte di chi ha governato per anni e anni e ha firmato, approvato, verificato queste concessioni, un buon silenzio sarebbe opportuno. Sono riusciti a fare polemica politica sui funerali di stato. Secondo voi c'è davvero qualcuno lì in mezzo che si è organizzato politicamente per sostenere il governo o attaccare Renzi? chi pensa queste cose, andrebbe curato".