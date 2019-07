Salvini: Savoini non l'ho invitato io, non so perché era a Mosca

Roma, 12 lug. (askanews) - Gianluca Savoini "non è stato invitato dal ministro o dal Ministero dell'Interno" né a Mosca al vertice dell'ottobre 2018, con il ministro dell'Interno russo, né a Villa Madama a Roma nell'incontro con Vladimir Putin della scorsa settimana: "Produrrò i documenti di tutti i passeggeri che hanno viaggiato con me, persone sospette, dal passato oscuro...". Così il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante una conferenza stampa al Viminale."Cosa ne so cosa ci faceva al tavolo" al vertice di Mosca, ha proseguito, "chiedetelo a lui. C'è tanta gente con me alle riunioni. È una inchiesta ridicola, io faccio il ministro dell'Interno e mi occupo di cose serie"."Savoini a Mosca parlava a nome della Lega? A nome della Lega parlo io: nessuno è titolato a parlare della Lega se non il segretario della Lega", ha detto ancora.Rispondendo su possibili azioni legali contro Savoini, Salvini ha ribadito che "farò tutto quello che è necessario per tutelare me e la Lega, che ha bilanci regolari e trasparenti".