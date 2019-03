Salvini: non faccio saltare il governo ma la Tav si deve fare

Roma, 8 mar. (askanews) - "Far saltare il governo per la questione della Tav? No: sono contento di quello che il governo ha fatto in questi nove mesi", ma la costruzione della Tav "non va fermata": quella nel governo "è una discussione e ci sta", ma "bisogna scegliere: non si può sempre rimandare" e "rinviare a dopo le elezioni europee non cambia molto. Se qualcuno vuole dire 'non si fa' ce lo dica, io non sono daccordo, la Lega è uno dei componenti del governo. Bisogna sbloccare e non bloccare, aprire, lavorare, crescere e non fermarsi". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Rtl 102.5."Il governo - ha assicurato - andrà avanti: c'è la riforma della scuola, della giustizia, l'autonomia, l'abbassamento delle tasse per i dipendenti, delle accise"."Tante cose rimangono da fare" nell'esecutivo, ha proseguito il vicepremier, "ma la Lega non voterà mai nessun provvedimento per bloccare un'opera pubblica importante. Nel contratto di governo c'è la revisione dell'opera, che ci sta ed è giusto: si possono tagliare spese e strutture che non servono più. È giusto chiedere all'Europa e alla Francia più contributi. Rivedere un'opera è importante e intelligente: tutto è migliorabile. Ma fermarla no: conto che il buonsenso prevalga", ha proseguito Salvini."Di Maio mi ha definito un irresponsabile? Io sono coerente e poi Luigi parlava ai suoi, non mi formalizzo per i temi o la forma, ma vado alla sostanza: mi interessa il risultato finale. Lunedì devono partire quattro bandi per i lavori in territorio francese, per rimuovere la macchina che era ferma, e a me interessa quello. Ho sempre lavorato in questi mesi per riavvicinare posizioni a volte dintanti, non mi scandalizzo per questa o quella posizione: vado al sodo", ha concluso.