Salvini a Napoli, 'lenzuolate' di protesta sui balconi: 'Vattene'

Napoli, 16 mag. (askanews) - Sui balconi di Napoli spuntano striscioni di protesta contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini, atteso oggi alle 18 in Prefettura, al Comitato per la siucrezza.Lenzuoli esposti in diversi quartieri della città, da Montesanto, al Centro Storico, Soccavo, Capodimonte, alla Sanità, fino ai Decumani e Materdei: "Restituisci i 49 milioni di euro. Vattene", "Cerchi voti al sud per portarli al nord. Salvini Vattene!", "Napoli ti odia, non abbiamo bisogno di sciacalli", "Salvini, not today", "Questa Lega è una vergogna", alcune delle frasi esposte contro Salvini.Il vicepremier, in Prefettura, presiderà il vertice insieme al prefetto Carmela Pagano, al procuratore di Napoli Gianni Melillo, il questore De Iesu, il comandante dell'Arma Del Monaco e della Finanza D'Alfonso, oltre che al sindaco de Magistris. Previsto anche un presidio degli oppositori alla stazione della metro Toledo, a pochi passi dalla prefettura.