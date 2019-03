Salvini: galera e raddoppio delle pene per chi spaccia droga

Roma, 4 mar. (askanews) - In una conferenza stampa alla Camera il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato che "la Lega presenta un disegno di legge che, ahimè, la cronaca ci dice essere urgente, ci abbiamo lavorato per settimane: il ddl prevede il raddoppio delle pene per chi spaccia stupefacenti, pene sia detentive che economiche ed entra nel merito della lieve entità"."Non esiste una 'modica quantità" di droga: "Ti becco a spacciare e vai in galera", ha continuato Salvini.Il disegno di legge arriva dopo il recente episodio di cronaca dei due coniugi morti in un incidente stradale a Porto Recanati (Macerata), provocato da un uomo sotto effetto di alcol che aveva problemi di droga: "Un ubriaco, tossico, che guidava senza patente: a me prudono le mani", ha aggiunto il ministro, ricordando i precendenti giudiziari dell'uomo, coinvolto in una inchiesta per traffico di 225 chili di droga. "La nazionalità non mi interessa: se arrivano da altre parti del mondo il fastidio è doppio", ha concluso.