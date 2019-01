Roma, 22 gen. (askanews) - "La Francia non ha nessuno interesse a stabilizzare la situazione in Libia probabilmente perché ha interessi petroliferi opposti a quelli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Mattino Cinque su Canale 5 sottolineando che "lezione di bontà e generosità non le prendiamo da nessuno men che meno da Macron".