Salvini, 'entro l'anno sarà pronta la riforma dei porti'

(ANSA) - TRIESTE, 22 MAG - "La riforma dei porti sarà pronta entro la fine dell'anno". Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in video collegamento dalla Sicilia con l'Adriatic Sea Summit. "L'obiettivo, d'accordo con Edoardo Rixi con cui sto lavorando insieme con diversi operatori, è entro la fine dell'anno, o prima, è dare certezza", ha spiegato Salvini. Le caratteristiche: "Autonomia per rispettare la vocazione di ogni Autorità; limitare il canone al minimo; concessioni perché non può essere un algoritmo o un'authority a decidere le concessioni per le singole Autorità portuali". Infine, interventi normativi di sburocratizzazione. (ANSA).