Salvini: chiusi 3 cannabis shop, inizia guerra città per città

Roma, 9 mag. (askanews) - "Stamattina è in corso la chiusura di tre cannabis shop che vendono droga a Macerata, Porto Recanati e Civitanova: bene, bene. Con oggi si comincia un guerra via per via, quartiere per quartiere, città per città. Gli spacciatori di morte in Italia non li voglio, il loro posto è la galera". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante un comizio a Pesaro"Sono contento che il modello Marche possa essere seguito in tutte le altre regioni", ha aggiunto il ministro dell'Interno: "Dico a Luigi Di Maio che combattere la droga significa anche combattere la mafia, come dimostrano gli arresti delle ultime ore contro il clan Casamonica"."Mi aspetto che il senatore dei 5 Stelle Mantero ritiri la proposta sulla droga libera. Non è nel contratto di governo e non voglio lo Stato spacciatore", ha concluso.