Salvini: abolire l'abuso d'ufficio, non si può bloccare tutto

Roma, 23 mag. (askanews) - Matteo Salvini intende abolire l'abuso d'ufficio: "Assolutamente sì", ha risposto il vicepremier intervistato da Giorgio Zanchini a Radio anch'io (Rai1). "Voglio scommettere sulla buona fede degli italiani, degli imprenditori, degli artigiani, dei sindaci", ha detto il segretario della Lega denunciando la "burocrazia" e la "paura di firmare atti, aprire cantieri, sistemare scuole": bisogna invece "fare, liberare, aprire cantieri: se per paura che qualcuo rubi blocciamo tutto, mettiamo affitasi al confine dell'Italia e vendiamo a una multuinazionale cinese. Non possiamo bloccare tutto".Se Sivlio Berlusconi sollevò grandi polemiche quando propose una misura del genere, "io - ha replicato Salvini - non so cosa fanno Berlusconi, Renzi, Monti, Di Maio: io faccio quel che è giusto per gli italiani".