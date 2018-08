Salvato lo speleologo caduto in una grotta tra Italia e Slovenia

Udine, 6 ago. (askanews) - Conclusa con successo l'operazione di salvataggio dello speleologo sul monte Canin, al confine tra l'Italia e la Slovenia. Stefano Guarniero, 33 anni, di Trieste, è stato portato in salvo dopo lunghe ore di lavoro da parte dei volontari del Cnsas. Era caduto durante un'escursione sul Canin in una cavità che stava esplorando. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia ha creato un ingresso secondario per raggiungere Guarniero, utilizzando anche minime cariche esplosive.