Salvato bimbo su tetto, padre alle slot

(ANSA) - LIVORNO, 7 LUG - Un bambino di 6 anni, lasciato solo in casa dal padre che era andato in una sala gioco per slot machine, è salito dapprima su un cornicione del quarto piano e poi ha raggiunto il tetto spaventandosi e mettendosi a piangere. Il fatto è avvenuto a tarda notte nel centro di Livorno. Alla casa è intervenuta la polizia chiamata dai vicini che dicevano di sentir piangere qualcuno dal tetto senza comprendere bene chi. Gli agenti hanno poi individuato il punto dove si trovava il bambino e lo hanno recuperato. Per il padre, che era andato a giocare, è scattata una denuncia per abbandono di minore, inoltre il bambino gli è stato tolto ed è stato affidato a un parente.