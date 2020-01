Salute, ministro Speranza riunisce task force su coronavirus

Roma, 23 gen. (askanews) - "Questa mattina ho riunito al Ministero della Salute la task-force che avrà il compito di coordinare ogni iniziativa relativa al fenomeno coronavirus 2019-nCoV 24 ore e su 24". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post su Facebook.Tra gli altri fanno parte della task force i carabinieri NAS, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma e le direzioni competenti del Ministero."Il Servizio Sanitario Nazionale - ha concluso il ministro - è dotato di professionalità, competenze ed esperienze adeguate ad affrontare ogni evenienza. Stiamo seguendo con la massima attenzione, in stretto raccordo con le istituzioni internazionali, l'evolversi della situazione".