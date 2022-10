Salute mentale, a Roma summit globale con rappresentanti 40 Paesi

Roma, 10 ott. (askanews) - Sciogliere i nodi organizzativi dei servizi di salute mentale messi a dura prova da uno scenario internazionale connotato da emergenze sanitarie e umanitarie. Affrontare le debolezze strutturali che tuttora tengono lontane milioni di persone da cure adeguate.Sono questi alcuni dei temi che verranno trattati nel Global Mental Health Summit, che si terrà a Roma il 13 e 14 ottobre nel Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia con la partecipazione dei rappresentanti di circa 40 Paesi. L'evento è organizzato in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e si svolge in prossimità della Giornata mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre.In primo piano, nel vertice interministeriale di Roma, il piano di azione tracciato a Londra nel 2018, dove i Paesi sono stati sollecitati a un maggior impegno, sia a livello politico che nella società civile.Il fatto che il vertice si tenga in Italia - hannno rilevato nei giorni scorsi gli organizzatori - evidenzia il riconoscimento della leadership del Paese nel campo della deistituzionalizzazione dei pazienti psichiatrici, così come previsto dalla legge Basaglia già 44 anni fa. Il vertice di Roma fornirà l'occasione di porre l'attenzione sulla condivisione di buone pratiche, comprese le opportunità offerte dal digitale che sono emerse nel corso della pandemia.