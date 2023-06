Salute, Klee (Amylyx): 'Sostenere comunità Sla non solo in Giornata mondiale'

Roma, 22 giu. (Adnkronos Salute) - “Quando si osserva la Sclerosi laterale amiotrofica la prima sensazione che si prova è quella di non riuscire a credere che questa malattia esista. Le persone che si occupano dei malati di Sla sono degli eroi e le persone affette dalla patologia sono forti e altruiste. Così, oltre ad un farmaco, in Amylyx avevamo e abbiamo una missione: aiutare la comunità Sla e fare tutto il possibile per cambiare la malattia. Fortunatamente, la nostra idea si è rivelata vincente”. Così Justin Klee, Co-Founder e Co-Ceo di Amylyx Pharmaceuticals, a margine dell’incontro istituzionale a Roma (Palazzo Ferrajoli), in occasione della Giornata mondiale della lotta alla Sla.

“Il nostro obiettivo è, innanzitutto, portare il farmaco AMX0035 ai pazienti il più rapidamente possibile, al tempo stesso sostenere in ogni modo i caregiver, la comunità medica e arrivare ad una diagnosi più precoce e poi reinvestire ogni risultato ottenuto nella ricerca” conclude.