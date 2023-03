Salute, Boccadoro: reti oncologiche siano uniformate

Roma, 30 mar. (askanews) - "Il mieloma multiplo è una malattia molto diffusa in paesi come l'Italia con una popolazione più anziana. Negli ultimi 10 anni la sopravvivenza è quintuplicata. Stiamo facendo terapie nuove di cui vedremo risultati tra 5 o 6 anni, ma i farmaci hanno un costo elevato, per questo possiamo considerare il mieloma multiplo una patologia con tutte le caratteristiche per catalizzare un grande interesse, sia presso i pazienti sia presso le istituzioni", lo ha detto il Prof. Boccadoro, Professore Emerito di Ematologia all'Università degli studi di Torino e Presidente della Fondazione EMN Italy Onlus, intervenuto al format di The Watcher Post dedicato alla salute. "Bisogna decidere cosa fare sulla sanità territoriale: si può vederla come uno scarico dei pronto soccorsi come alleviamento dei codici super bianchi, e gli ospedali diventano le cattedrali delle terapie ad alto impatto. Oppure gli ospedali vanno sul territorio nelle case della salute per intercettare e assistere i pazienti. io spero che come sta capitando adesso ci sia un indirizzo unico del governo che uniformi le pratiche regionali, non ogni regione fa come vuole. Perché le reti oncologiche non funzionano ovunque nello stesso modo. È opportuno decidere come prendere in carico il paziente e soprattutto politica".