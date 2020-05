Sala, no alcol asporto dà risultati

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Nei giorni scorsi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha emesso un'ordinanza per vietare l'asporto di alcolici e super alcolici nei locali dalle 19 in poi. "Io confermo i motivi per cui l'abbiamo fatta, vedo che qualche risultato lo sta portando - ha detto il sindaco nel suo consueto video sulle pagine social -. Ieri sera avendo sentito le forze di polizia la situazione è stata buona, invito tutti a rispettare le regole e vediamo cosa succederà in questo lungo weekend. Disponibilissimo poi a tornare sui miei passi".