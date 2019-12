Sagre, il weekend si assapora a Canino, a Oliveto Sabino e in Barbagia

A Canino la Sagra dell’Olivo rappresenta la festa per eccellenza dell’anno: giunta alla 59esima edizione, la manifestazione tornerà puntuale dal 5 all’8 dicembre con il suo ricco programma di assaggi, intrattenimenti, spettacoli teatrali e rievocazioni storiche. Il tutto in onore dell’olio extravergine di oliva del posto, tra i più rinomati d’Italia: l’oro verde del territorio si potrà degustare e scoprire in ogni sua sfaccettatura, approfondendo al contempo la conoscenza della storia di un centro legato a doppio filo al suo prodotto di punta.

L'olio novello

Sarà possibile degustare l’olio novello, oltre che nei ristoranti tradizionali, anche nei tipici cantinoni aperti per l'occasione e nello stand della bruschetta, conoscerne da vicino il processo di produzione con le visite guidate all’interno dei frantoi, acquistarlo presso gli stand degli oleifici e gustarlo sulla bruschetta più grande del mondo; e non mancheranno le dimostrazioni di raccolta delle olive, gli assaggi guidati dell’olio nuovo e le degustazioni. Giovedì 5 dicembre apriranno i mercatini artigianali e food nel centro storico, mentre il giorno successivo sarà la volta degli spettacoli itineranti, degli antichi mestieri e dei giochi medievali. Il 7 dicembre sono in programma le danze medio-orientali, la cerimonia di donazione dei ceri e l’inaugurazione della mostra temporanea “Gli ultimi re di Vulci”; l’8 dicembre il gran finale con la corsa ciclistica, le danze rinascimentali, la bruschetta più grande del mondo e la sfilata dei cortei storici curata dal Corteo Storico Paolo III di Farnese.

Canino, sagra dell'olio d'olivo

Oliveto Sabino

A Oliveto Sabino intanto, borgo in provincia di Rieti famoso per il suo olio extravergine di oliva, è già Natale: il 7 dicembre verrà acceso l’albero della “gnommera”, un progetto – che durerà per tutto il periodo delle feste – che ha l’obiettivo non solo di abbellire paese con un albero davvero unico, ma anche di unire nella comunità di intenti e negli animi tutti gli abitanti e tutti coloro che frequentano il paese laziale, attraverso centinaia di metri di lana che le donne hanno trasformato in più di mille mattonelle ad uncinetto. In Sabina la “gnommera” è proprio il gomitolo di lana con cui le mamme e le nonne del posto passavano le lunghe serate invernali a cucire ad uncinetto le coperte di lana, che avrebbero rivestito di colori variopinti i letti. Nella giornata del 7 dicembre, in occasione dell’inaugurazione dell’albero e dell’accensione dell’illuminazione, sarà presenta Babbo Natale per la gioia dei più piccoli, oltre ai dolci casarecci, alla pizza con mortadella e al vin brulé offerti dall’organizzazione.

Autunno in Barbagia

Spostandosi in Sardegna, a Fonni e Ortueri farà tappa il 7 e l’8 dicembre “Autunno in Barbagia”, la manifestazione che fra storia, artigianato, cultura e cucina tipica accompagna i visitatori alla scoperta del lato più autentico dell’isola. Aipiedi del Gennargentu e circondato da una natura incontaminata sorge Fonni, che con i suoi mille metri di altitudine è il comune montano più alto della Sardegna. Lungo le vie del paese sono custodite le caratteristiche case di montagna a uno o più piani, costruite in pietra locale, e in alcuni casi è ancora possibile scorgere le scandulas, arcaiche tegole in legno. A Ortueri invece, la sui storia è segnata dall'impronta dei romani, ad attendere i visitatori saranno le produzioni locali e del territorio, le prelibatezze enogastronomiche e le dimostrazioni di antichi mestieri, insieme a visite guidate, mostre, balli in piazza e tanta buona musica folk e blues