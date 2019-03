Festival Tipicità, le delizie marchigiane in mostra al Fermo Forum

Cibo, making e turismo di scoperta. Tre ambienti distinti ma legati l’un l’altro per conoscere il lato più autentico delle Marche. Dal 9 all’11 marzo torna il Festival Tipicità, un vero e proprio kolossal esperienziale che avrà il suo cuore pulsante nell’innovativa struttura del Fermo Forum. Al centro della scena ci saranno le delizie locali, con specialità introvabili nei consueti canali: a catturare l’attenzione saranno i focus sul biologico, i percorsi tra vitigni antichi, l’effervescenza delle birre artigianali, i prodotti di supernicchia, nutraceutica e biodiversità e il cibo del futuro. Per i più curiosi ci saranno le proposte della mitica Creta, della Russia, degli USA, della toscana San Miniato e di tante altre piccole realtà italiane.

Gli appuntamenti da non perdere

Prestigiosi chef dall’Italia e dal Mondo animeranno la spettacolare Accademia, la Sala Bio racconterà storie di persone intimamente legate all’ambiente naturale, dalla nuova area Grembo usciranno “pillole energetiche”; e a seguire, tante iniziative nel Teatro dei Sapori, nel Bio Garden e nelle aree focus&forum. Tipicità esplorerà insomma il “vivere all’italiana” mettendo in mostra le migliori risorse regionali, e lo farà partendo dalle ondulate colline marchigiane, ricche di manualità e preziosi doni della terra, culla del Rinascimento e laboratorio a cielo aperto. Tipicità 2019 non finirà inoltre al Forum, ma la sera continuerà con un ricco palinsesto di iniziative da assaporare nell’accogliente salotto buono della città di Fermo.

Alla scoperta degli antichi borghi

Nella prima domenica di Quaresima intanto, uno splendido borgo in provincia di Rieti aprirà le porte in onore del suo piatto più rappresentativo. Il 10 marzo tornerà a Castel di Tora l’appuntamento con la Festa del Polentone, una tradizione che affonda le sue radici nella notte dei tempi. I 40 giorni che conducono alla Pasqua, d’altronde, si aprono con il racconto delle tentazioni: lo sanno bene nel paese sulle rive del Lago del Turano dove, da tempo immemorabile, la prima giornata di Quaresima viene celebrata con un peccato di gola a cui è difficile resistere. Aringa, tonno, baccalà e alici sono gli ingredienti con i quali le cuoche del posto preparano il sugo di magro per condire il polentone”; la distribuzione di questa delizia inizierà a mezzogiorno e ci sarà spazio anche per i sapori della provincia, con la Pro Loco di Montopoli di Sabina - ospite della manifestazione - che proporrà le deliziose pizze fritte. Intrattenimenti folcloristici e musicali allieteranno l’intera giornata e i visitatori potranno anche curiosare fra gli stand dei prodotti agro-alimentari e di artigianato, fra i vicoli di uno dei borghi più caratteristici del Lazio.

Tradizione e gusto a Riva del Garda

Risalendo la Penisola fino a Riva del Garda, sempre il 10 marzo rivivrà un’altra antichissima tradizione legata alla polenta, che affonda le sue radici nel 1700 in occasione della festa della Santissima Annunziata. Migliaia di visitatori sono attesi nel paese in provincia di Trento per “Polenta e Mortadella”: rispetto alla festa originaria, alla “farina cotta” (ovvero alla polenta) è stato aggiunto l’insaccato, mentre la data effettiva è slittata alla prima domenica di Quaresima. Come ormai tradizione, al momento gastronomico si aggiungerà anche quest’anno “Quattro passi in attesa di polenta e mortadella”, la marcia non competitiva con tracciati di diversa difficoltà, il cui ricavato delle iscrizioni sostiene un progetto umanitario della zona.