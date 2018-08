Le sagre da non perdere per dare al meglio l'arrivederci ad agosto

La Morra, Subiaco, Cantalice, Sutri e Venarotta: nei borghi d’Italia è tutto pronto per dare al meglio l’arrivederci al mese di agosto.

A partire dalle Langhe del Barolo, dove la Mangialonga di La Morra (Cuneo) proporrà domenica 26 un percorso di 4 chilometri per ammirare paesaggi ricchi di bellezza, abbinato alla degustazione delle prelibatezze culinarie locali. Giunta alla 32esima edizione, la camminata non competitiva tra le meravigliose colline e i vigneti piemontesi rappresenta un appuntamento goliardico, conviviale e festoso, per stare in compagnia degustando i prodotti tipici della cucina di Langa accompagnati dai vini più pregiati delle cantine locali: Barolo, Nebbiolo d’Alba, Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba e Moscato d’Asti. Il costo della partecipazione, comprensivo di taschino e bicchiere da degustazione che sarà fornito in omaggio, è di 50 euro per gli adulti e di 20 euro per i ragazzi dai 13 ai 17 anni, mentre per i minori di 12 anni l’iscrizione è gratuita; verranno applicati degli sconti in base al numero di partecipanti: da 11 a 21 partecipanti 1 biglietto omaggio, da 22 a 32 partecipanti 2 biglietti omaggio, e così via.

Spostandosi nel Lazio, a Subiaco (Roma) si potranno scoprire dal 24 al 26 agosto le radici di un intero popolo: o meglio le “Rajche, radici in comune”, il nome della manifestazione che ogni anno fonde sapientemente musica, dialetto, artigianato e gastronomia. All’ombra della Rocca Abbaziale che fu dimora dei Barberini, dei Colonna e di Lucrezia Borgia, andranno in scena tre giornate dedicate alla cultura locale e dialettale tra poesie, stornelli e canti popolari. Venerdì a dare il via alla festa sarà una divertente rappresentazione teatrale in dialetto sublacense; sabato, dalle 18 fino a tarda sera, è invece in programma la passeggiata gastronomica: “armati” di sacca e calice e accompagnati dalle note della musica della tradizionale, i visitatori potranno gustare una ricca carrellata di ricette tipiche del territorio. Il giorno successivo dalle 18 in poi sarà la volta della tradizionale panarda, una cena all’aperto a base di piatti semplici e genuini da gustare con il sottofondo della musica popolare, seguita dal caratteristico “ballo della pantasema”.

Acqua, farina, pomodoro e aglio sono invece gli ingredienti con i quali si preparano le strengozze, un particolare primo piatto che Cantalice (Rieti) celebrerà il 25 e il 26 agosto; si tratta di una deliziosa pasta fatta a mano il cui condimento è impreziosito dal profumo della persa, una pianta simile alla maggiorana. La Sagra delle strengozze consentirà ai turisti, sabato a cena e domenica a pranzo e a cena, di gustare questa specialità preparata dalle massaie locali seguendo un’antica ricetta tramandata di generazione in generazione. E intorno a questa delizia prenderanno vita due giorni di festa che fonderanno gusto, antiche tradizioni e intrattenimento: sabato l’intrattenimento musicale sarà curato dall’orchestra “Maikol Rossi”, mentre il ricco programma di domenica prevede performance musicali e il corso della banda di giovani chef “Un, due, tre... si impasta”, con le nonne che spiegheranno ai più piccoli tutti i segreti per preparare un buon piatto di strengozze.

Ancora nel Lazio ma a Sutri, la “regina” del paese in provincia di Viterbo tornerà a indossare la corona in due imperdibili fine settimana dedicati al gusto e alle antiche tradizioni: il legume tipico della splendida cittadina ha un nome nobile, un gusto inconfondibile e in cucina si presta ai più svariati accoppiamenti. Un’occasione per scoprirlo la darà la Sagra del Fagiolo, in programma il 25/26 agosto e l’1/2settembre con la sua 44esima edizione: negli stand gastronomici i visitatori potranno gustare questa delizia condita con un filo d’olio della Tuscia ma anche con salsicce, cotiche, gnocchetti e insalata nelle tipiche ciotole di terracotta, insieme a gustose specialità alla brace e all’ottimo vino della zona. Questo prodotto è legato a doppio filo al territorio dell’Alto Lazio almeno dal 700’, quando, alle colture di canapa si sostituirono quelle di fagioli; l'acidità dei terreni della zona, l'elevata umidità dell'aria e le temperature basse tipiche delle piccole valli dove viene coltivato, danno vita a una varietà dal gusto unico e dalla buccia che si mantiene particolarmente tenera dopo la cottura.

Nell’ultimo weekend di agosto sarà festa anche nel borgo marchigiano di Venarotta, dove il 25 e il 26 “Le meraviglie del ricamo” farà scoprire ai turisti l’arte delle ricamatrici, abili interpreti di un rito affascinante e misterioso; nei due giorni sono in programma esposizioni di artigianato, spettacoli musicali e le degustazioni delle pietanze tipiche dei Sibillini e dell’entroterra ascolano. A Rieti, intanto, è tutto pronto per la manifestazione più hot dell’estate: “Rieti Cuore Piccante”, l’evento dedicato al peperoncino in ogni sua possibile sfaccettatura, tornerà ad animare dal 29 agosto al 2 settembre lo splendido centro storico.