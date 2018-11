Il weekend delle sagre va in scena a Palombara Sabina, Serrapetrona e Chianni

Prelibati vini da gustare in un antico maniero e nei caratteristici “appassimenti”, oltre a carni di cinghiale preparate in tutte le salse: sono sapori forti e genuini quelli che attendono i visitatori nel fine settimana delle sagre. A partire da Palombara Sabina, grazioso borgo in provincia di Roma famoso per il suo prelibato olio extravergine di oliva e per il Castello Savelli, antica fortezza risalente all’XIII Secolo: proprio in questa location d’eccezione prenderà vita, domenica 18 novembre, la 16esima edizione de “Il Giorno di Bacco”, l’evento dedicato ai vini e alle ricette del territorio. I visitatori potranno intraprendere un percorso di bicchiere in bicchiere fra gli ampi saloni, gli affreschi e le antiche statue greche; e per vivere un’esperienza sensoriale a 360 gradi, ad affiancare le selezionate etichette del Centro Italia e non solo ci sarà anche un ricchissimo menù basato sulle migliori ricette della tradizione locale: a partire dalla pietanza palombarese per eccellenza, le speciali pizze fritte condite con sale o zucchero o ricoperte di nutella.

Produttori e sommelier spiegheranno tutti i segreti che si nascondono dietro una bottiglia di vino, dalla vendemmia fino al bicchiere, mentre il food sarà protagonista anche nelle vecchie carceri, che si trasformeranno nel suggestivo teatro delle degustazioni guidate dei migliori prodotti tipici. Anche sul fronte dell’intrattenimento non mancheranno le sorprese, con una street band che si esibirà nel giardino pensile del Castello e laboratori che svilupperanno la manualità dei bambini attraverso la realizzazione di oggetti in argilla, la preparazione della pasta e della carta profumata; ci sarà spazio anche per le visite guidate al borgo medievale e al Castello e per gli spettacoli per bambini con le bolle di sapone, la magica statua vivente e le fate luminose.

Il nettare degli dei sarà protagonista anche nelle Marche, nel borgo di Serrapetrona che il 18 novembre aprirà al pubblico i suoi “appassimenti”: si tratta di particolaristanze che tramandano l’antica tradizione di mettere ad appassire le uve per mesi prima di procedere alla loro lavorazione. Si potrà così scoprire il legame profondo tra questo tratto del maceratese ed uno dei suoi prodotti simbolo, la vernaccia nera, in un’atmosfera che calerà i visitatori direttamente nei luoghi della lavorazione dei vini. Un servizio navetta gratuito condurrà i più curiosi alla scoperta dei produttori che oggi hanno rinnovato, integrandola con le tecniche più innovative, un’usanza che la civiltà contadina ha perpetuato per tanti secoli.

E sarà festa anche in Toscana: dal 15 al 18 novembre tornerà a Chianni l’appuntamento con la Sagra del cinghiale. Con passione e maestria le massaie del borgo in provincia di Pisa cucineranno le sue parti più nobili proponendole in salsa, con funghi e polenta, in umido e arrosto. Tra una portata e l’altra, i turisti potranno visitare le mostre fotografiche allestite per l’occasione e percorrere le vie più belle del paese alla scoperta dell'artigianato e delle tradizioni; sarà insomma un modo divertente e originale per gustare odori, sapori e tradizioni uniche in un bel borgo circondato da alcuni fra i centri più famosi della regione come Volterra, Pisa, Livorno, Firenze, Siena e San Gimignano.

Dopo pochi giorni di attesa, si tornerà infine nelle Marche, nello splendido borgo di Serra de’ Conti in provincia di Ancona. Il famoso centro storico di impianto duecentesco, racchiuso da una cinta muraria spezzata da dieci torrioni, sarà il teatro ideale della Festa della cicerchia:dal 23 al 25 novembre la regina dei legumi poveri sarà celebrata in tantissime ricette e con un ricco programma di spettacoli folcloristici e musicali.