“Formai dal Mont”, i formaggi di Malga protagonisti a Tassullo. Autunno in Barbagia sarà ad Aritzo e Ottana

Scoprire la tradizione più autentica di un intero territorio attraverso una vera delizia per il palato, i formaggi di malga. E’ quanto proporrà il 26 e il 27 ottobre Tassullo, grazioso borgo in provincia di Trento dove tornerà l’appuntamento con “Formai dal Mont”.

“Formai dal Mont” a Tassullo

Nei suggestivi spazi di Castel Valer si potranno conoscere da vicino gli antichi mestieri delle valli trentine attraverso i migliori prodotti derivati dal latte di malga: negli stand saranno presenti i pastori delle valli produttori di formaggio a base di latte vaccino fresco e stagionato e caprino fresco, che faranno assaggiare le proprie delizie e ne spiegheranno i processi di lavorazione. Ogni malga produce il suo formaggio con caratteristiche uniche, dalle infinite variabili organolettiche, tutte strettamente legate al territorio: la formazione dei profumi e dei sapori del latte dipendono dalla specie, dalla razza, dal tipo di alimentazione dell’animale e dalla ricchezza delle specie vegetali di cui si nutrono. Una giuria di esperti, i visitatori e i bambini voteranno il miglior formaggio fresco e stagionato dell’evento, mentre gli antichi mestieri rivivranno attraverso la rappresentazione curata dalla “Charta della regola di Cavareno”; un’intera area sarà dedicata ai più piccoli con laboratori di cucina inerenti l’attività casearia in malga, attività all’aria aperta e una fattoria didattica, e al contempo sui banchi del mercatino dei prodotti del territorio saranno in bella mostra i migliori prodotti del Trentino e i formaggi dei produttori. Nel ricco programma spiccano inoltre le degustazioni guidate, le dimostrazioni della lavorazione del latte, i dibattiti a tema e le visite guidate. Giunta alla 12esima edizione, “Formai dal Mont” proporrà anche un ricco programma culturale con accompagnamenti narrati fra le corti, i giardini e gli affreschi di Castel Valer e Castel Nanno, e le visite ai tesori della zona.

Le Cortes di Aritzo e Ottana

Spostandosi in Sardegna, saranno Aritzo e Ottana, il 26 e il 27 ottobre, le due tappe settimanali di “Autunno in Barbagia”, la manifestazione che fra storia, artigianato, cultura e cucina tipica accompagna i visitatori alla scoperta del lato più autentico dell’isola. Disteso su una vallata ai piedi delle montagne del Gennargentu, Aritzo è attorniato da paesaggi di incantevole bellezza ricchi di fresche sorgenti: l’area abbonda di boschi di noccioli e di castagni dal cui legno si producono i rinomati manufatti dell’artigianato locale; castagne, nocciole, caldarroste e vino novello saranno distribuiti gratuitamente in piazza tra mostre, musica live e spettacoli folcloristici. A Ottana sarà invece possibile assistere all’esibizione delle figure tipiche del Carnevale locale, Boes, Merdules e Filonzana, oppure ammirare il percorso itinerante dedicato alla figura di Giuseppe Soru, poeta ottanese dell'ottocento; e ancora conoscere da vicino le tecniche di lavorazione del miele, del cuoio, della pelle e del pane tipico sardo.

A Paganico Sabino ci sarà la "Castagnata"

Con l’autunno che ormai è entrato nel vivo, sarà infine festa tra qualche giorno anche nel Lazio.Domenica 3 novembre Paganico Sabino (Rieti) aprirà le sue porte per la tradizionale “Castagnata”:non una semplice sagra, quanto piuttosto un vero e proprio tuffo all’indietro nel passato di un borgo dal fascino magico. Ancora in provincia di Rieti, venerdì 1 novembre la castagna rossa del Cicolano sarà protagonista a Marcetelli.