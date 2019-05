A Nepi ci si siede “Al Desco dei Borgia” per gustare i piatti medievali

Come calarsi al meglio nelle atmosfere del Palio dei Borgia? Ovviamente con una suggestiva cena a tema medievale! A Nepi, nella prima giornata dell’evento più atteso dell’anno, torna l’appuntamento con “Al Desco dei Borgia”, un particolare banchetto che farà tornare indietro nel tempo i visitatori. Sabato 25 maggio alle ore 20.30, nella splendida cornice della Rocca, ad attendere i più golosi sarà un ricco banchetto nel quale sarà possibile gustare piatti unici preparati seguendo le ricette di tanti secoli fa: crostini ai funghi, salumi, fichi, ricotta e miele, strozzapreti alle noci; e ancora zuppa improvvisata di Maestro Martino, ambrogino di pollo, capretto arrosto in sapore, ciambellette e tozzetti al vino e torta di panna cotta. Prenderà così il via l’evento che, fino al 16 giugno, animerà Nepi tra giochi medievali, cortei storici e caratteristiche cene nelle taverne. Una feste che si celebrerà anche in tavola: il 31 maggio e l’1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 e 16 giugno, le osterie delle quattro Contrade - Santa Croce, San Biagio, Santa Maria e La Rocca - saranno infatti aperte e pronte a servire i piatti tipici della cucina locale.

Le sagre da non perdere

E se si fa presto a dire cozza, quella coltivata da tempo immemorabile a Porto Tolle, caratteristico paese in provincia di Rovigo immerso nel delta del Po, è senza dubbio la più fresca e saporita di tutto il Veneto. Un prodotto a marchio DOP da gustare dal 24 al 26 maggio alla Sagra ad esso dedicata: qui sarà possibile passeggiare tra gli stand che proporranno tantissimi assaggi a base di questo prelibato mollusco. Da queste parti, infatti, le cozze vivono in uno strano ambiente ibrido, dove acqua dolce e salata si uniscono, che gli regala un gusto davvero inconfondibile. E oltre ai piatti al sapore di mare, non mancheranno stand con i migliori prodotti tipici, le infinite specialità locali e le rinomate cantine vinicole della zona.

Appuntamenti per gli amanti della bici e camperisti

Nelle stesse giornate in Emilia-Romagna, a Sala Bolognese tornerà infine la storica Sagra del Tortellone e della Carne alla griglia, con un ricco menù basato sulle ricette della cucina regionale più autentica e genuina. Lo stand gastronomico proporrà tortelloni fatti a mano, tagliatelle, gramigna, polenta, carne mista alla brace, stinco al forno, fiorentine e filetti alla brace. L’intrattenimento sarà garantito con gli spettacoli folcloristici e musicali, nella splendida location di Villa Largaiolli in località Padulle, immersa nel verde e lontana dal traffico cittadino, con il suo parco che si sviluppa all’interno della golena del fiume Reno: il luogo ideale per passeggiate a piedi e per escursioni in bicicletta lungo gli argini; per i camperisti sarà possibile trascorrere due giorni in aperta campagna vista colline di Bologna, con parcheggio, servizi igienici e docce gratuite.