Sagre: il weekend si festeggia con ciammellocco, gnocchi e zucca

Non solo una deliziosa combinazione di sapori, ma anche un ritorno alle solide tradizioni del passato e agli antichi valori da recuperare: è il ciammellocco, che Cretone celebrerà dal 7 al 9 settembre alla sagra ad esso dedicata. Uova, farina, anice, limone e olio d’oliva della Sabina sono gli ingredienti con i quali si prepara questa prelibata ciambella, che sarà cotta al momento e servita calda, così come insegnano le nonne del paese alle porte di Roma; ad accompagnare il pasto per eccellenza dei contadini del posto sarà un’altra specialità come i longarini, un primo piatto semplice e gustoso. Giunta alla settima edizione, la Sagra organizzata dall'associazione culturale LiberaMente esalterà per tre giorni le perle della gastronomia e dell’artigianato di questo tratto del Lazio, famoso per le terme e per la gustosa frutta stagionale coltivata nelle campagne. In un suggestivo percorso enogastronomico si potranno scoprire le delizie della cucina tradizionale, le proposte di street food e i migliori prodotti tipici locali, mentre 8 aziende vinicole provenienti da tutta Italia presenteranno le loro etichette; artigianato artistico, antichi mestieri, esibizioni medievali e sbandieratori faranno invece da divertente contorno alle degustazioni.

A Sutri c'è la sagra dello gnocco



Ancora nel Lazio ma in provincia di Viterbo, al sugo, al ragù, alla salsiccia, alla boscaiola e con il gorgonzola, saranno gli gnocchi i grandi protagonisti della sagra in programma domenica 9 settembre a Sutri. Una ricetta che esalterà al meglio il sapore delle patate locali, con lo stand gastronomico che proporrà ai visitatori anche spiedini di pecora e altre tipicità locali. Con ogni probabilità, lo gnocco è la prima forma di pasta cucinata dall’uomo. Preparati nell’antichità con farine di frumento e riso o con pane secco, nel Seicento vennero chiamati “malfatti” e realizzati con farina, acqua e uova; tutto cambiò con l’arrivo della patata in Europa: grazie al suo sapore e alla sua consistenza, il tubero scalzò rapidamente tutti gli altri ingredienti e gli gnocchi di patate divennero uno dei primi piatti più amati nello Stivale. Vero e proprio cuscinetto geografico tra l'Etruria a Nord e a Ovest, l'Agro Falisco a Est e Roma a Sud, Sutri sorge su un alto sperone tufaceo che domina, oggi come ieri, la via Cassia: e così tra una portata e l’altra si potrà andare alla scoperta di questa cittadina ricca di storia.

Festa della zucca

E sarà festa anche a Pastrengo, dove fino al 10 settembre continuerà l’appuntamento con la Festa della zucca. In tavola l’ortaggio arancione esalterà il gusto del risotto, dei tortelli, dei ravioli e degli gnocchi, senza dimenticare il pasticcio con zucca e gorgonzola, gli arancini e la vellutata di zucca, lo spezzatino di carne con zucca e polenta, le marmellate, le mostarde e le torte. Le zucche saranno protagoniste della festa sotto molteplici vesti, con corsi di intaglio e intrattenimenti dedicati ai più piccoli, nel paese in provincia di Verona famoso per la celebre Carica condotta il 30 aprile del 1848 dai Carabinieri Reali contro gli austriaci; oggi Pastrengo è luogo di produzione di vini e olio d’oliva di altissima qualità, da degustare nelle belle e caratteristiche cantine sparse un po’ ovunque sul suo territorio. La manifestazione prese il via 27 anni fa come festa dell’Uva: ben presto, però, le più goliardiche zucche presero il posto della prosaica uva, divenendo le protagoniste di una manifestazione che fonde sapientemente gastronomia, folklore, tradizione, cultura e divertimento.

Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo

Dal Veneto alle Marche, musica e gastronomia si fonderanno per dare vita al Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo: nel paese in provincia di Ancona tornerà dal 9 al 16 settembre un Festival diffuso nel tempo e nello spazio, che si lascerà vivere ed assaporare per un’intera settimana. Ai concerti, le audizioni, gli stage e i workshop in programma, saranno affiancati brindisi di benvenuto in musica con degustazioni di tipicità delle Marche e aperitivi speciali da gustare insieme alle note d’autore; e non mancheranno le performance degli artisti di strada e le attività musicali dedicate ai più piccoli.

Sagra del fungo porcino

Poi giusto pochi giorni per ricaricare le batterie, e a Oriolo Romano tornerà l’appuntamento con la Sagra del fungo porcino: per due fine settimana consecutivi – dal 14 al 16 e dal 21 al 23 settembre –il paese ricco di storia in provincia di Viterbo proporrà questa prelibata specialità in tutte le sue possibili declinazioni.