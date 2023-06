Sace a Rosario: "Qui per rafforzare la sinergia con la Dante Alighieri"

"Penso che sia il valore dell'export per l'economia italiana la chiave per capire la partecipazione di Sace qui oggi. Il made in Italy porta in tutto il mondo il valore della italianita' e questo valore passa lungo tutta la filiera di produzione italiana fino al consumatore.

Un valore dato non solo dal prodotto, ma anche dalla cultura. Noi di Sace siamo convinti che c'e' un legame fortissimo tra lo sviluppo dell'export, che e' la nostra missione, e la cultura italiana, che e' la missione della Societa' Dante Alighieri. Questo rapporto deve essere rafforzato ed e' per questo che siamo qui". Cosi' Pauline Sebok, responsabile per le Americhe di Sace, in occasione dei lavori dell'84esimo Congresso internazionale della Societa' Dante Alighieri, che quest'anno si tiene a Rosario, in Argentina.