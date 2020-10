S. Cecilia: Maratona Beethoven apre Stagione da Camera

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Le sonate più conosciute e amate di Ludwig van Beethoven proposte dal pianista israeliano Saleem Ashkar in una maratona lunga un giorno per aprire la Stagione da Camera. L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia dà appuntamento al suo pubblico domenica 11 ottobre all' Auditorium Parco della Musica per una inaugurazione divisa in tre momenti - alle 12, alle 17 e alle 20:30 - che è anche un omaggio al compositore tedesco per il 250/mo anniversario della nascita. Ashkar, che torna a Santa Cecilia dopo sette anni dall' ultimo concerto per l' istituzione musicale romana, ha collaborato con le orchestre più prestigiose e ha più volte eseguito l'integrale delle Sonate di Beethoven, incise recentemente per l' etichetta Decca. Le composizioni scelte dal pianista di Nazareth riflettono la metamorfosi beethoveniana a partire dai suoi esordi. Si comincia, dunque, alle 12, con la Sonata op. 2 - eseguita da un giovanissimo Beethoven in una serata nella quale era presente anche Joseph Haydn - seguita dalla Sonata n.3 op.10. Alle 17.00 sarà la volta di due delle Sonate più celebri, la "Al chiaro di luna" scritta per la contessa Giulietta Guicciardi del quale il compositore si era innamorato, e l' "Appassionata", abbozzata negli anni della sinfonia Eroica e completata nel 1806. Alle 20.30 il concerto per l'inaugurazione della stagione propone altri capolavori, la Sonata op. 81a "Les Adiuex", dedicata all'amico e allievo arciduca Rodolfo d'Austria; la Sonata op. 90; la Sonata op. 101 che inaugura la serie delle ultime sonate in cui Beethoven mette in discussione la forma e raggiunge l'apice del suo percorso. Il programma si conclude con la Sonata n. 31 op. 110, paradigmatica dell'ultimo stile del compositore. Saleem Askhar, 44 anni, sarà di nuovo in Italia il 28 ottobre alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano per la Società dei Concerti. (ANSA).