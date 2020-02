S. Cecilia: Chailly e Filarmonica Scala con Lisiecki

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Riccardo Chailly e la Filarmonica della Scala tornano a Roma dopo quattro anni per la stagione sinfonica dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Con loro si esibirà il giovanissimo pianista canadese Jan Lisiecki, tra i più importanti della scena internazionale. E' un appuntamento da non perdere il concerto in programma lunedì 24 febbraio nell' Auditorium Parco della Musica. Il programma della serata prevede ''Finlandia'' di Jean Sibelius, il Concerto per pianoforte di Edvard Grieg, e "Quadri di una esposizione" di Modest Musorgskij nell' orchestrazione di Maurice Ravel. Riccardo Chailly è Direttore Musicale del Teatro alla Scala e Direttore Principale della Filarmonica della Scala dal 2015. Per 16 anni ha guidato l'Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, e dirige le principali orchestre internazionali, tra queste Wiener Philharmoniker e Berliner Philharmoniker, New York Philharmonic, Cleveland Orchestra, Philadelphia Orchestra e Chicago Symphony Orchestra. La Filarmonica della Scala, fondata da Claudio Abbado e dai musicisti scaligeri nel 1982, ha avuto tra i suoi direttori Carlo Maria Giulini e Riccardo Muti (che ne è stato Direttore Principale dal 1987 al 2005), e ha stretto rapporti di collaborazioni con grandissimi maestri, da Leonard Bernstein a Giuseppe Sinopoli, Zubin Mehta, Daniele Gatti, Gustavo Dudamel. Dal 2006 al 2015 Direttore Musicale del Teatro è stato Daniel Barenboim. Nelle sue tournèe all' estero ha tenuto più di 800 concerti. Ha debuttato negli Stati Uniti con Riccardo Chailly nel 2007 e in Cina con Myung-Whun Chung nel 2008. Jan Lisiecki, 24 anni, si esibisce in oltre cento concerti all'anno in tutto il mondo e ha collaborato con direttori e orchestre di spicco. Dall' età di appena 15 anni ha un contratto di esclusiva con la casa Deutsche Grammophon. A diciotto anni Jan Lisiecki è stato il più giovane artista della storia a ricevere un Gramophone ''Young Artist" Award. (ANSA).