Russiagate: Mifsud indagato ad Agrigento

(ANSA) - AGRIGENTO, 9 DIC - Il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e il pm Chiara Bisso, dopo aver aperto un fascicolo contro ignoti per abuso di ufficio e truffa, hanno ora iscritto nel registro degli indagati - anche per l'ipotesi di peculato - l'ex presidente del Consorzio universitario Joseph Mifsud, l'uomo al centro dello scandalo Russiagate. La Procura ha attivato le procedure per la notifica dell'inchiesta al misterioso docente, ritenuto da molti una spia di cui si sono perse le tracce del 2017.