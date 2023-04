Runner morto: Zoosafari, non abbattere orsa, l'accogliamo noi

(ANSA) - BRINDISI, 13 APR - Lo Zoosafari di Fasano si schiera contro l'abbattimento di Jj4, l'orsa che nei giorni scorsi ha aggredito e ucciso a Caldes (Trento) il 26enne Andrea Papi. Gli amministratori della struttura, in una nota, si dichiarano pronti ad accogliere l'animale in Puglia. Esprimendo cordoglio alla famiglia della vittima, i responsabili dello Zoosafari fanno sapere che "non condividendo l'opzione dell'abbattimento" sono disponibili "qualora necessario, ad accogliere l'orsa, eventualmente realizzando un'apposita struttura ex novo, sentite le autorità competenti". Condivide la proposta e si dice 'orgoglioso' anche il sindaco di Fasano (Brindisi) Francesco Zaccaria, che ha scritto una lettera al presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti dicendosi disponibile a ogni forma di collaborazione. (ANSA).