Runner attaccato e ucciso da un orso, individuato il responsabile dell'aggressione è Jj4

E’ stata individuato il plantigrado responsabile dell'uccisione del runner trentino Andrea Papi, di 26 anni, aggredito nei boschi sopra Caldes lo scorso 5 aprile. È l’orsa Jj4. La conferma arriva dalla Procura della Repubblica di Trento, sulla base delle analisi genetiche effettuate nei laboratori della Fondazione Edmund Mach.

Chi è l’orsa Jj4

Il plantigrado, di 17 anni, è nato in Trentino da due esemplari provenienti dalla Slovenia, Joze e Jurka, rilasciati tra il 2000 e il 2001, nell'ambito del progetto Life Ursus. Il 22 giugno del 2022, Jj4 aveva aggredito due persone, padre e figlio, sul monte Peller. La Giunta provinciale di Trento ne aveva chiesto l'abbattimento. L'ordinanza di cattura, tuttavia, venne annullata dal Tar. Jj4 è stata dotata di radicollare, che tuttavia al momento è scarico e non trasmette più i dati relativi agli spostamenti dell'esemplare. La notizia del riconoscimento dell'orso responsabile dell'uccisione di Papi è stata diffusa dalla Procura, in anticipo rispetto al deposito della relazione conclusiva dei consulenti, per "evidenti motivi di interesse e sicurezza pubblica". La Procura ha aperto un fascicolo modello 45, senza notizia di reato.

Associazioni animaliste contrarie a riduzione orsi

"Se l'orsa Jj4 è condannata a morte e a lasciare i suoi cuccioli in balia dell'uomo, il Presidente Maurizio Fugatti, così come la Giunta e l'inadeguata opposizione, hanno pesantissime responsabilità". Lo scrive, in una nota, il presidente della Lega antivivisezione (Leal), Gian Marco Prampolini. "Questa terribile storia - aggiunge - dimostra come gli esseri umani in generale e gli abitanti del Trentino in particolare, non abbiano alcuna preparazione sulla relazione uomo/selvatici. Se non si fa corretta informazione, formazione, educazione ai cittadini, che vanno legittimamente per boschi, è come mandare in autostrada con un’auto veloce una persona senza patente e che non ho mai guidato".

Sull'ipotesi di riduzione della popolazione di plantigradi in Trentino, invece, è intervenuta l'associazione Aidaa, con un comunicato. "Abbiamo appreso - scrive l'ente - che vogliono fare una commissione composta da provincia di Trento, Ispra e Ministero con l'unico scopo di ratificare quello che vorrebbero fare, cioè uccidere gli orsi che loro definiscono come problematici e deportarne una cinquantina dove non si sa. Noi riteniamo che non si debbano né uccidere né tantomeno deportare gli orsi, ma si debba lavorare sulla convivenza tra le specie sullo stesso territorio. Crediamo che al tavolo di lavoro debbano sedere anche degli esperti nominati proprio dalle associazioni e degli esperti indipendenti che possano confutare le tesi della Provincia e del Ministero".

I funerali del runner morto

Avranno luogo alle 15, presso la chiesa parrocchiale di Caldes, le esequie di Andrea Papi, il runner di 26 anni ucciso lo scorso 5 aprile dall'orsa Jj4 nei boschi del monte Peller. La viabilità della zona antistante la chiesa di San Bartolomeo verrà chiusa al traffico per permettere le celebrazioni del funerale. All'interno dell'edificio religioso potranno entrare solo parenti e amici, mentre all'esterno verranno allestiti degli altoparlanti per permettere a tutti di seguire la funzione. L'accesso all'abitato sarà consentito attraverso lo svincolo di Cavizzana. Verrà allestita un'area di sosta in località Contre, nei pressi del centro rafting, con un bus navetta di collegamento.