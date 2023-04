Morte Andrea Papi: l'Orsa JJ4 è salva, il Tar di Trento sospende l'ordinanza di abbattimento

Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4, responsabile dell’aggressione mortale al 26enne Andrea Papi, avvenuta a Caldes (Trento). Come riferisce la Lav, rappresentata dall'avvocato Linzola, il tribunale ha accolto le motivazioni formulate dalla stessa Lega. Tuttavia la condanna a morte per il plantigrado è solo sospesa, la questione sarà affrontata in una Camera di Consiglio prevista per l'11 maggio prossimo.

Zoosafari: "Non abbattere orsa, l'accogliamo noi"

Dopo l'aggressione mortale nei confronti del runner 26enne, il governatore trentino Maurizio Fugatti aveva ordinato cattura ed abbattimento dell'orsa Jj4. Immediatamente amministratori della struttura Zoosafari - in una nota - si sono detti pronti ad accogliere l'animale in Puglia. Esprimendo cordoglio alla famiglia della vittima, i responsabili fanno sapere che "non condividendo l'opzione dell'abbattimento" sono disponibili "qualora necessario, ad accogliere l'orsa, eventualmente realizzando un'apposita struttura ex novo, sentite le autorità competenti".