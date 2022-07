Rubati cinque mezzi da lavoro del comune di Reggio Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 02 LUG - Cinque mezzi da lavoro della società Castore Srl del Comune di Reggio Calabria sono stati rubati questa notte. Si tratta di tre camion cassonati e scarrabili, un mezzo a pala meccanica ed un escavatore, per un valore complessivo di 270 mila euro. A darne notizia in una nota il sindaco ff di Reggio Calabria Paolo Brunetti e l'assessore delegato alle Società comunali Francesco Gangemi. "Si tratta purtroppo dell'ennesimo episodio di furti ed atti vandalici che subisce la nostra società - hanno spiegato Brunetti e Gangemi -. Un fatto gravissimo che intendiamo stigmatizzare con forza, nella speranza che gli autori del furto ai danni della collettività siano presto assicurati alla giustizia e che i mezzi, come già avvenuto in passato, possano essere recuperati". Allertati dai vertici della Castore e dell'Amministrazione comunale, nel deposito di Ravagnese dove i mezzi si trovavano, sono intervenuti questa mattina i carabinieri del Comando provinciale di Reggio, che in queste ore stanno effettuando i rilievi per verificare la dinamica del furto, che secondo una prima ricostruzione dovrebbe essere avvenuto intorno alle 2. L'area del parcheggio dove i mezzi erano custoditi durante la notte è presidiata da telecamere di sorveglianza. Dopo gli episodi di furto e danneggiamento avvenuti negli anni scorsi la Società si è anche dotata di un servizio di vigilanza notturna che però non è bastato ad evitare il nuovo furto. (ANSA).