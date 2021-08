Rubano le carrozzelle della squadra di basket disabili per giocarci "all'autoscontro”

Un gravissimo episodio di inciviltà è accaduto a Sorso. Un gruppo di i ragazzi ha rubato diverse sedie-carrozzelle utilizzate dai giocatori di basket in carrozzina della squadra Dinamo Lab, squadra sassarese che milita in serie A e che ha il suo “quartier generale” nel paese in provincia di Sassari. Ma non è finita. Una volta prelevate le carrozzelle dalla palestra, ci si sono seduti sopra e hanno fatto il giro del quartiere , spingendosi a vicenda e mettendosi a giocare "all'autoscontro", urtando inoltre diverse autovetture in sosta. Poi hanno abbandonato le sedie carrozzelle dei disabili, ormai completamente danneggiate.

Le tristi gesta riprese dai residenti

Gli schiamazzi notturni hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti e più di uno è riuscito a fotografare e a filmare i ragazzi intenti a rincorrersi e scontrarsi tra le auto in sosta mentre si esibivano nelle loro. Ma le immagini scattate da chi viveva in zona sono state consegnate innanzitutto a Spano, capitano della Dinamo Lab, più volte azzurro. Claudio, disabile dall’età di 16 anni, dopo un incidente in moto, le ha girate ai carabinieri, di Sorso, che sono riusciti a identificare il gruppetto. Sono tutti minorenni, residenti non a Sorso, bensì nel Veneto.

Identificati e denunciati

Una volta identificati i tre giovanissimi sono stati denunciati alla Procura dei Minori, con l’accusa di danneggiamento in concorso. Dagli accertamenti investigativi è emerso un particolare surreale. I tre erano a Sorso come volontari, chiamati da una cooperativa sociale del posto proprio per assistere i disabili del basket. La sera del vandalismo sarebbe stata l’ultima da trascorrere in Sardegna. E così forse per lasciare un ricordo indelebile della loro presenzxa sull'Isola hanno deciso di "festeggiare" danneggiando le costosissime carrozzine in carbonio che poi hanno abbandonato in un campo.

Le immagini sui Social

Le foto della bravata sono finite sui Social. Come riporta il Corriere, Claudio Spanu, campione azzurro del basket per disabili, ha postato, arrabbiatissimo, le foto di quel furto. Le immagini ritraggono tre ragazzi che giocano con le carrozzelle per strada, usandole per farci l’autoscontro.