Rt nazionale scende ancora, si attesta a 0.81: cinque regioni in arancione, tutte le altre aspirano al giallo

Potrebbero essere 14 le regioni e 2 province autonome ad andare in zona gialla come previsto dal decreto riaperture a partire dal 26 aprile. Nessun regione dovrebbe restare rossa e cinque sarebbero arancioni. Fra queste ultime ci sarebbero la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, la Valle d'Aosta e la Sardegna per la quale ci sono però ancora alcuni dubbi. Lo spostamento sarà deciso sulla base del monitoraggio all'esame della cabina di Regia. Diventerebbero gialle: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Rt nazionale cala a 0.81

L'indice Rt medio nazionale si attesta a 0.81, registrando dunque un nuovo calo rispetto alla scorsa settimana era (0.85). In attesa dei dati completi del monitoraggio Iss-Ministero della Salute e dei nuovi colori delle regioni, i primi numeri. che arrivano dai dati sull'andamento dell'epidemia per il periodo dal 12 al 18 aprile fanno ben sperare almeno da quanto si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute sul Covid, riunita questa mattina. In attesa che entrino in vigore le nuove regole da lunedì 26 aprile, dopo l'approvazione del decreto riaperture, sono molte le regioni che puntano a tornare in zona gialla e sono quindi in attesa del 'verdetto', affidato come ogni settimana ai dati del monitoraggio del ministero della Salute-Iss che ridefinirà la mappa dei colori dell'Italia.

I dati del contagio

Intanto ieri sono stati 16.232 i contagi da coronavirus, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute, registrati altri 360 morti che portano il totale a 118.357 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 364.804 tamponi, il tasso di positività è al 4,4%. Sono 3.021 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-55 da ieri), 174 nuovi ingressi.