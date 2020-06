Rossi: sulla riapertura avrei aspettato una settimana in più

Roma, 1 giu. (askanews) - "L'esperienza ci dice che la diffusione del virus in Toscana, come in altre regioni, è stata il prodotto della fuga dalla Lombardia poco prima del lockdown . Quindi un pò di prudenza e la pazienza di aspettare una settimana in più non so a chi avrebbero potuto far male. La verità è che Fontana e Sala hanno fatto la corsa per la riapertura e alla fine il governo si è adeguato. Invece una maggiore gradualità terrebbe insieme meglio il Paese".A spiegarlo è il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in un'intervista al "Corriere della Sera"."Il peso della Lombardia nelle scelte c'è, è inutile negarlo. Certo qualche riflessione, anche autocritica, non avrebbe guastato da parte di quella regione" aggiunge Rossi.