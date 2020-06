Rossi: serve federalismo cooperativo. Non centralizzare sanità

Roma, 8 giu. (askanews) - "Il presidente Mattarella richiama giustamente all'unità e al superamento di sovrapposizioni tra istituzioni e indica la strada di un federalismo cooperativo. Ma c'è anche un passaggio sull'Europa, chiamata a valorizzare la dimensione regionale, come vettore di integrazione. Ecco a questo proposito sia consentita una osservazione personale: noi come Regioni abbiamo i nostri ritardi, ma se nei prossimi mesi si pensa di spendere da Roma i fondi europei per la sanità, a vederne i frutti ci penseranno i nostri nipoti!".A spiegarlo è il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in un'intervista alla "Stampa".Rossi sottolinea che questa "sia l'occasione per ritrovare un equilibrio tra tentazioni opposte. Da una parte il federalismo spinto di Lombardia, Veneto e anche Emilia, dall'altra il "federalismo da abbandono" che dura da anni. L'unico riferimento per le Regioni è il ministero del Tesoro, che si preoccupa del controllo della spesa. Come se allo Stato non interessasse niente altro. Questo ha spinto le Regioni a un'autonomia malintesa, soprattutto da parte delle più forti, secondo una logica altrettanto sbagliata: "allora facciamo da soli". Serve un federalismo cooperativo".